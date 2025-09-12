Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Trickdiebstähle in Pflegeeinrichtungen

Schwerin (ots)

Am gestrigen Donnerstag kam es in Schwerin zu mehreren Diebstählen sowie versuchten Diebstählen in verschiedenen Pflegeeinrichtungen. Nach bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich ein bislang unbekannter Mann unter einem Vorwand Zutritt zu den Räumlichkeiten der Einrichtungen. Anschließend betrat er die Zimmer pflegebedürftiger Bewohnerinnen und Bewohner und durchsuchte diese in deren Anwesenheit. Dabei entwendete der Täter Wertgegenstände im Gesamtwert von rund 700 Euro. Die Geschädigten sind zwischen 85 und 93 Jahre alt. In weiteren Fällen blieb es beim Versuch.

Die Polizei wurde zeitnah informiert und hat umgehend Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen. Mögliche Zusammenhänge zwischen den Taten werden durch die Ermittler geprüft. Zudem wurden weitere Pflegeeinrichtungen frühzeitig auf die Vorfälle hingewiesen.

Die Polizei bittet insbesondere das Personal der Einrichtungen sowie Angehörige um erhöhte Aufmerksamkeit und Wachsamkeit.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell