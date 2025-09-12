PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Öffentlichkeitsfahndung nach 49-Jähriger aus Güstrow

Güstrow (Landkreis Rostock) (ots)

Seit dem 10.09.2025 wird eine 49-Jährige aus Güstrow vermisst. Zuletzt habe sich die Vermisste im Bereich des Güstrower KMG Klinikums aufgehalten. Trotz umfangreicher polizeilicher Suchmaßnahmen ist die Vermisste seit ihrer Entlassung aus dem Klinikum unbekannten Aufenthalts. Aufgrund einer psychischen Beeinträchtigung besteht für die Gesuchte ein hoher Grad an Eigengefährdung. Eine Fremdgefährdung kann jedoch ausgeschlossen werden.

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:

   - ca. 175cm groß, normale aber kräftige Statur
   - glatte, dunkle, ungepflegt wirkende Haare
   - ist eigentlichen Brillenträgerin, die Brille nutzt sie nur nicht

Zur Bekleidung der Vermissten sowie mitgeführten Gegenständen liegen keine verifizierten Erkenntnisse vor. Zumeist sei die Gesuchte mit einer Jeans sowie einem grünen Parka bekleidet.

Ein Foto der Vermissten kann unter folgendem Link abgerufen werden: https://www.polizei.mvnet.de/Presse/Fahndungen/Fahndungen-nach-Personen/?id=214139&processor=processor.sa.pressemitteilung

Personen, die die Gesuchte seit dem oben genannten Zeitraum gesehen haben oder möglicherweise sogar Angaben zu dem Aufenthaltsort tätigen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Güstrow unter 03843-2660 zu melden. Ebenso ist dies beim Polizeinotruf unter 110 oder jeder anderen Polizeidienststelle möglich.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Florian Müller
Telefon: 03843 266-302
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock

