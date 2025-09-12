Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Diebstähle in Schweriner Pflegeeinrichtungen - Täter auf frischer Tat gestellt

Schwerin (ots)

Am 11.09.2025 kam es in Schwerin zu mehreren Diebstählen in verschiedenen Pflegeeinrichtungen - siehe Pressemitteilung: https://t1p.de/lcg3y Heute konnte ein Täter auf frischer Tat festgestellt werden. Eine Pflegerin erwischte den Tatverdächtigen gegen 11:20 Uhr wie dieser aus dem Zimmer einer Bewohnerin ein Portemonnaie entwendete. Die Polizei wurde umgehend informiert und hat die Ermittlungen aufgenommen. Bei der Durchsuchung des Tatverdächtigen konnte weiteres Diebesgut aufgefunden werden. Es konnten unter anderem goldfarbener Schmuck, 350 Euro Bargeld sowie verschiedene Kreditkarten aufgefunden werden, welche nicht dem Tatverdächtigen zuzuordnen sind. Der 39-jährige deutsche Tatverdächtige wurde zur Durchführung weiterer Maßnahmen zur Schweriner Polizeiwache verbracht. Die Kriminalpolizei prüft in diesem Zusammenhang, ob der 39-Jährige mit weiteren Einbruchsdiebstählen in den vergangenen Tagen in Schwerin in Verbindung steht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Tatverdächtige dem Haftrichter vorgeführt. Ein Haftbefehl wurde erlassen. Der Tatverdächtige wurde erst vor wenigen Tagen aus der Justizvollzugsanstalt Bützow entlassen. Jan Kastl Polizeikommissar Polizeihauptrevier Schwerin

