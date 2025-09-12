PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Diebstähle in Schweriner Pflegeeinrichtungen - Täter auf frischer Tat gestellt

Schwerin (ots)

Am 11.09.2025 kam es in Schwerin zu mehreren Diebstählen in 
verschiedenen Pflegeeinrichtungen - siehe Pressemitteilung: 
https://t1p.de/lcg3y
Heute konnte ein Täter auf frischer Tat festgestellt werden. Eine 
Pflegerin erwischte den Tatverdächtigen gegen 11:20 Uhr wie dieser 
aus dem Zimmer einer Bewohnerin ein Portemonnaie entwendete.
Die Polizei wurde umgehend informiert und hat die Ermittlungen 
aufgenommen. Bei der Durchsuchung des Tatverdächtigen konnte weiteres
Diebesgut aufgefunden werden.
Es konnten unter anderem goldfarbener Schmuck, 350 Euro Bargeld sowie
verschiedene Kreditkarten aufgefunden werden, welche nicht dem 
Tatverdächtigen zuzuordnen sind.
Der 39-jährige deutsche Tatverdächtige wurde zur Durchführung 
weiterer Maßnahmen zur Schweriner Polizeiwache verbracht.
Die Kriminalpolizei prüft in diesem Zusammenhang, ob der 39-Jährige 
mit weiteren Einbruchsdiebstählen in den vergangenen Tagen in 
Schwerin in Verbindung steht.
Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Tatverdächtige 
dem Haftrichter vorgeführt. Ein Haftbefehl wurde erlassen.
Der Tatverdächtige wurde erst vor wenigen Tagen aus der 
Justizvollzugsanstalt Bützow entlassen.

Jan Kastl
Polizeikommissar
Polizeihauptrevier Schwerin

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
  • 12.09.2025 – 22:05

    POL-HRO: Vier Jugendliche in Güstrow mit Softairwaffen unterwegs

    Güstrow (ots) - Ein Hinweisgeber informierte am heutigen Freitag gegen 15 Uhr den Polizeinotruf über vier Jugendliche, welche im Bereich der Güstrower Eisenbahnstraße unterwegs sind und ein Jugendlicher dabei eine Pistole in der Hand halte und immer wieder auf Passanten ziele. Umgehend entsendete Funkwagen konnten die Personen kurze Zeit später antreffen und die ...

    mehr
  • 12.09.2025 – 13:46

    POL-HRO: Öffentlichkeitsfahndung nach 49-Jähriger aus Güstrow

    Güstrow (Landkreis Rostock) (ots) - Seit dem 10.09.2025 wird eine 49-Jährige aus Güstrow vermisst. Zuletzt habe sich die Vermisste im Bereich des Güstrower KMG Klinikums aufgehalten. Trotz umfangreicher polizeilicher Suchmaßnahmen ist die Vermisste seit ihrer Entlassung aus dem Klinikum unbekannten Aufenthalts. Aufgrund einer psychischen Beeinträchtigung besteht für die Gesuchte ein hoher Grad an Eigengefährdung. ...

    mehr
  • 12.09.2025 – 12:52

    POL-HRO: Trickdiebstähle in Pflegeeinrichtungen

    Schwerin (ots) - Am gestrigen Donnerstag kam es in Schwerin zu mehreren Diebstählen sowie versuchten Diebstählen in verschiedenen Pflegeeinrichtungen. Nach bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich ein bislang unbekannter Mann unter einem Vorwand Zutritt zu den Räumlichkeiten der Einrichtungen. Anschließend betrat er die Zimmer pflegebedürftiger Bewohnerinnen und Bewohner und durchsuchte diese in deren Anwesenheit. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren