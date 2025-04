LPI-SHL: Autofahren nicht erlaubt

Suhl (ots) - Drei Autofahrer fuhren Dienstagnachmittag hintereinander auf der Schleusinger Straße in Suhl in Richtung Stadtmitte. Der Vorausfahrende 28-Jährige reduzierte seine Geschwindigkeit, um in der Folge in den Rosenweg abzubiegen. Die dahinterfahrende 49-jährige Fahrzeugführerin bemerkte die Situation und bremste ebenfalls. Der dritte in der Reihe, ein 23-Jähriger, erkannte den Vorgang zu spät und fuhr auf. Er schob die Pkw aufeinander, weshalb an allen drei ...

