Polizei Köln

POL-K: 250915-4-K Drei mutmaßliche Taschendiebinnen in Ossendorf festgenommen - Zivilfahnder beobachten Taten auf Flohmarkt

Köln (ots)

Zivilfahnder haben am Sonntagmittag (14. September) drei mutmaßliche Taschendiebinnen (15, 22, 41) auf einem Trödelmarkt in Köln-Ossendorf festgenommen.

Die Beamten beobachteten die Gruppe bereits beim Aussteigen an der KVB-Haltestelle "Am Butzweilerhof" und folgten ihr auf das Marktgelände. Dort stellten sie zunächst fünf versuchte Taschendiebstähle fest.

Gegen 12 Uhr entwendeten die 22-Jährige und ihre 15-jährige Komplizin am Haupteingang die Geldbörse einer Besucherin. Kurz darauf griff die 41-Jährige einer gehbehinderten Frau in die Jackentasche und stahl ebenfalls die Geldbörse.

Die Zivilkräfte griffen ein, nahmen die drei aus Bosnien-Herzegowina stammenden Frauen fest und stellten das Diebesgut sicher. Die Geschädigten erhielten ihre Wertsachen zurück. Das Kriminalkommissariat 73 führt die Ermittlungen. (cb/cr)

