Polizei Köln

POL-K: 251016-1-K "Reingelegt und abgezockt" - Theaterstück im Polizeipräsidium Köln warnt vor Betrugsmaschen

Köln (ots)

Mit dem Theaterstück "Reingelegt und abgezockt" sensibilisiert die Senioren-Theatergruppe Chorweiler im Oktober erneut für Betrugsdelikte zum Nachteil älterer Menschen. Die Aufführung findet am Samstag (25. Oktober 2025) um 14 Uhr im Polizeipräsidium Köln am Walter-Pauli-Ring 2-6, Forum 1 u 2 statt. Der Zugang ist barrierefrei.

Unter der Regie von Matthias van den Berg stellen die Darstellerinnen und Darsteller typische Betrugsmaschen - etwa durch falsche Polizisten, Bankmitarbeiter, Handwerker oder bei sogenannten Schockanrufen - nach. Im Anschluss stehen Expertinnen und Experten der Polizei Köln für Fragen sowie Verhaltenstipps zur Verfügung.

Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Anmeldung ist erforderlich unter: https://beteiligung.nrw.de/portal/pp_koeln/beteiligung/themen/1016272

Weitere Informationen: https://koeln.polizei.nrw/termine/reingelegt-und-abgezockt-3

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln
Pressestelle
Walter-Pauli-Ring 2-6
51103 Köln

Telefon: 0221/229 5555
e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de

https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell

