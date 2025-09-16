Polizei Köln

POL-K: 250916-4-K Schwerpunkteinsatz am Ebertplatz: Diensthund spürt Drogenversteck auf - Kooperationsstreife stellt mutmaßliches Diebesgut sicher

Köln (ots)

Im Rahmen einer gemeinsamen Kooperationsstreife haben Einsatzkräfte der Polizei Köln, der Stadt und der KVB am Montag (15. September) bei Kontrollen am Ebertplatz mutmaßliche Diebe (30, 44) gestellt und unter anderem einen entwendeten Laptop, ein gestohlenes Fahrrad sowie mehrere Verkaufseinheiten Cannabis sichergestellt.

Beamte der Einsatzhundertschaft entdeckten am Nachmittag mit Unterstützung eines Diensthundes ein Drogenversteck in einem defekten Telefonautomaten. Hinter der Verkleidung lagerten 18 verkaufsfertig abgepackte Tütchen Cannabis sowie ein Reizstoffsprühgerät. Beides wurde beschlagnahmt.

Gegen 15.30 Uhr kontrollierten die Kräfte der Kooperationsstreife einen 44-Jährigen, gegen den ein Aufenthalts- und Betretungsverbot für den Ebertplatz sowie den Eigelstein vorlag. Bei ihm fanden sie einen mutmaßlich gestohlenen Laptop. Der aus Marokko stammende Mann wurde ins Polizeigewahrsam nach Kalk gebracht.

Gegen 17 Uhr überprüfte das Streifenteam auf der Platzfläche zudem einen 30-jährigen Somalier. Bei der Kontrolle seines Fahrrads eines Leasinganbieters stellte sich heraus, dass es am Donnerstag (4. September) in der Maybachstraße in der Innenstadt gestohlen worden war. Die Polizisten übergaben das Rad noch vor Ort an die Kölnerin, die es ursprünglich gemietet hatte. (cb/cr)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell