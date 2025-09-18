Polizei Köln

POL-K: 250918-1-K Großdemonstrationen für Samstag angemeldet - Polizei Köln erwartet erhebliche Verkehrsstörungen

Köln (ots)

Am Samstag (20. September) wird es voraussichtlich in der Kölner Innenstadt zu ganztägigen Verkehrsbeeinträchtigungen aufgrund von Demonstrationen zur Abtreibungs-Thematik kommen. Bei der Polizei Köln als Versammlungsbehörde ist im Zeitraum zwischen 12.45 Uhr - 16:45 Uhr ein "Marsch für das Leben" mit 5000 Teilnehmenden, beginnend auf der Platzfläche Neumarkt mit Aufzug durch innerstädtische Straßen sowie Abschlusskundgebung wiederum auf dem Neumarkt, angemeldet. Die Rheinbrücken sind nach derzeitigem Planungsstand nicht betroffen. Gegen diese Versammlung richtet sich eine Kundgebung unter dem Motto "Pro Choice" auf der Platzfläche mit angemeldeten 1000 Teilnehmenden. Zur Sicherheit der Demonstrationsaufzüge müssen fortlaufend Straßen und Kreuzungen gesperrt werden. Aufgrund der hohen erwarteten Teilnehmerzahlen sind auch partielle Störungen im ÖPNV nicht auszuschließen. Ortskundige und Kölnbesucher werden dringend gebeten, dies bei ihren Planungen zu berücksichtigen.

Die Polizei Köln wird mit starken Einsatzkräften präsent sein, um die Sicherheit aller Versammlungsteilnehmenden zu gewährleisten und Zusammenstöße zwischen emotionalisierten Meinungsgegnern zu unterbinden. Konsequent werden die Beamtinnen und Beamten gegen Störer vorgehen, die versuchen, die Meinungs- und Versammlungsfreiheit für die Ausübung von Straftaten zu missbrauchen.

Die Polizei Köln wird zu herausragenden Ereignissen oder Entwicklungen im laufenden Einsatz auch online über Facebook und X informieren. (cg/de)

