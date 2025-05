Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Unbekannter Quad-Fahrer fährt Fußgänger an

Sömmerda (ots)

Zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr mit einer anschließenden Verkehrsunfallflucht kam es gestern Nachmittag in Sömmerda. Kurz vor 14:30 Uhr befuhr ein unbekannter Quad-Fahrer ohne Kennzeichen im Bereich der Riedtorstraße einen Feldweg. Ein 45-jähriger Mann stellte sich dem Unbekannten in den Weg, um ihn darauf hinzuweisen, dass es sich um einen Wirtschaftsweg handelt. Anstatt anzuhalten fuhr der Unbekannte auf den 45-Jährigen zu und verletzte ihn beim Vorbeifahren leicht am Unterarm. Fahndungsmaßnahmen nach dem unbekannten Quad-Fahrer wurden eingeleitet, blieben bisher allerdings ohne Erfolg. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (DS)

