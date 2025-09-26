PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Wem gehört die Kleidung?

  • Bild-Infos
  • Download

Soest (ots)

Einem aufmerksamen Zeugen fiel gestern um 19:15 Uhr eine männliche Person auf dem Parkplatz eines Supermarktes am Soester City Center auf, als er an mehreren Pkw´s die Türgriffe zog. Durch die alarmierten Einsatzkräfte der Polizei konnte die Person angetroffen und kontrolliert werden. Es handelte sich um einen 35-jährigen Marokkaner aus der ZUE Soest. Dieser hatte einen Rucksack, sowie zwei Kinderjacken bei sich, die offensichtlich nicht seinem Eigentum zugeordnet werden konnten. Die Polizei sucht nun nach den Eigentümern der Kleidung und des Rucksacks. Hinwiese werden bei der Polizei Soest unter der Telefonnummer 02921/91000 entgegen genommen.

Hinweise für die Medienvertreter:

Das zum Download angebotene Foto darf nur mit Fotonachweis (Foto: Polizei) und gemeinsam mit der Pressemeldung verwendet werden, in deren Zusammenhang es veröffentlicht wurde. Eine gesonderte Verwendung des Fotos ist nicht gestattet. Der Urhebernachweis ist auch in sozialen Netzwerken dem Bild beizufügen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Matthias Weidemann
Telefon: 02921 - 9100 5320
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

