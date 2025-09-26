Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Wem gehört die Kleidung?

Soest (ots)

Einem aufmerksamen Zeugen fiel gestern um 19:15 Uhr eine männliche Person auf dem Parkplatz eines Supermarktes am Soester City Center auf, als er an mehreren Pkw´s die Türgriffe zog. Durch die alarmierten Einsatzkräfte der Polizei konnte die Person angetroffen und kontrolliert werden. Es handelte sich um einen 35-jährigen Marokkaner aus der ZUE Soest. Dieser hatte einen Rucksack, sowie zwei Kinderjacken bei sich, die offensichtlich nicht seinem Eigentum zugeordnet werden konnten. Die Polizei sucht nun nach den Eigentümern der Kleidung und des Rucksacks. Hinwiese werden bei der Polizei Soest unter der Telefonnummer 02921/91000 entgegen genommen.

