Feuerwehr Frankfurt am Main

FW-F: Feuerwehr rettet Person aus brennender Wohnung

Frankfurt am Main (ots)

In den frühen Morgenstunden wurde die Feuerwehr Frankfurt zu einem Wohnungsbrand im Grethenweg in Sachsenhausen alarmiert. Dank des schnellen Eingreifens konnte eine Person aus der verrauchten Wohnung gerettet und dem Rettungsdienst übergeben werden.

Gegen 02:10 Uhr ging bei der Leitstelle der Notruf ein, der einen Brand im 2. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses meldete. Auch eine Person soll sich in der brennenden Wohnung befinden, so die ersten Informationen. Umgehend wurden Einsatzkräfte der Freiwilligen und Berufsfeuerwehr sowie des Rettungsdienstes zur Einsatzstelle entsandt.

Vor Ort bestätigte sich die Lage: Aus einem Fenster im 2. Obergeschoss schlugen Flammen. Sofort begaben sich zwei Trupps unter Atemschutz in die Wohnung, um die vermisste Person zu suchen und das Feuer zu löschen. Parallel dazu wurde eine Drehleiter in Stellung gebracht, um weitere Rettungswege zu schaffen.

Die Einsatzkräfte konnten die Person aus der brennenden Wohnung retten und an den Rettungsdienst übergeben. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Nachdem "Feuer aus" gemeldet wurde, wurden umfangreiche Belüftungsmaßnahmen durchgeführt. Die Wohnung wurde anschließend von der Polizei für die Brandursachenermittlung versiegelt.

Die etwa 40 Einsatzkräfte konnten gegen 4 Uhr zurück in die Unterkünfte.

Zu den Verletzungen der geretteten Person sowie zum entstandenen Sachschaden können keine Angaben gemacht werden.

