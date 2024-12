Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Breuberg-Sandbach: Einbruch in Einfamilienhaus/Kripo ermittelt

Breuberg (ots)

Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Zeit zwischen dem 27. November und Montag (02.12.) hat die Kriminalpolizei in Erbach die Ermittlungen übernommen. Nach bisherigen Erkenntnissen waren die bislang noch unbekannten Täter gewaltsam über Fenster in das Innere eingedrungen und durchsuchten anschließend mehrere Schränke. Gestohlen wurde nach derzeitigem Ermittlungsstand aber nichts.

Hinweise nimmt das Kommissariat 21/22 unter der Rufnummer 06062/9530 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell