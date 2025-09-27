Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Vermisstensuche nach 71-jährigem Mann

Bad Sassendorf (ots)

Seit den Abendstunden des 26.09.2025 wird aus einer Senioreneinrichtung in Bad Sassendorf der 71-jährige Franz-Josef Spicker vermisst. Herr Spicker ist gut zu Fuß, möglicherweise aktuell orientierungslos und wird wie folgt beschrieben:

- 176 cm groß - Brille - Glatze (wenige Haare an den Seiten) - Stämmige Figur.

Zur Bekleidung ist leider nichts bekannt.

Aktuell kann die Richtung, in die er sich von der Einrichtung entfernt hat, nicht eingegrenzt werden. Da Herr Spicker gebürtig aus Soest kommt besteht auch die Möglichkeit, dass er in diesem Bereich unterwegs ist. Sollte eine entsprechende Person gesichtet werden, wird gebeten, diesen nach Möglichkeit am Weitergehen zu hindern und die Polizei über den Notruf 110 zu verständigen. Auch Informationen über eventuelle Sichtungen, die schon einige Stunden zurückliegen, können der Polizei helfen, den Suchbereich einzugrenzen und können an den Notruf 110 oder an die Polizeiwache Soest unter 02921-91000 gemeldet werden. (MJ)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell