POL-OH: Kennzeichen entwendet

Fulda (ots) - Verkehrsunfall auf der L 3379 bei Kleinsassen Am Donnerstag, den 18.09.25 ereignete sich um 21:50 Uhr auf der L 3379 ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Eine 28-jährige Frau aus Hofbieber kam mit ihrem VW aus Kleinsassen und missachtete an der Einmündung zur L 3379 die Vorfahrt der 30-jährigen Hilderserin, die mit ihrem Audi in Richtung Milseburg unterwegs war. ...

