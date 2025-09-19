POL-OH: Kennzeichen entwendet
Hersfeld-Rotenburg (ots)
Kennzeichen entwendet
Bad Hersfeld. Von einem VW Golf, der in der Dudenstraße geparkt war, entwendeten Unbekannte die beiden amtlichen Kennzeichen "HEF-HU 47". Festgestellt wurde der Diebstahl am Donnerstag (18.09.), gegen 15.45 Uhr. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.
JS
