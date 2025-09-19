POL-OH: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Osthessen

Polizeipräsidium Osthessen

Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Osthessen

Fulda (ots)

Verkehrsunfall auf der L 3379 bei Kleinsassen

Am Donnerstag, den 18.09.25 ereignete sich um 21:50 Uhr auf der L 3379 ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Eine 28-jährige Frau aus Hofbieber kam mit ihrem VW aus Kleinsassen und missachtete an der Einmündung zur L 3379 die Vorfahrt der 30-jährigen Hilderserin, die mit ihrem Audi in Richtung Milseburg unterwegs war. Hierdurch kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei dem die Hilderserin leicht verletzt wurde und an beiden Fahrzeugen Sachschaden von eingen tausend Euro entstand. Ein Krankenwagen musste nicht hinzugezogen werden

