PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Osthessen

Fulda (ots)

Schotten

Aktuell versuchen Telefonbetrüger im Landkreis Vogelsberg mit betrügerischen Anrufen - mitunter Schockanrufen und Anrufen Falscher Polizeibeamter - an das Ersparte ihrer Opfer zu gelangen. Dabei berichten sie den Angerufenen, dass beispielsweise ein nahestehender Angehöriger einen schweren Verkehrsunfall gehabt hätte und nun in Haft müsse oder Einbrecher in der Nachbarschaft unterwegs seien. Im weiteren Verlauf der Telefonate fordern die Schwindler unter perfiden Vorwänden die Herausgabe von Bargeld gutgläubiger Bürgerinnen und Bürger - nicht selten mit dem Vortäuschen einer zu einem späteren Zeitpunkt geplanten Rückgabe des Geldes.

In diesem Zusammenhang warnt Ihre Polizei eindringlich:

Trickbetrug ist vielfältig.

   - Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon nicht selbst
     mit Namen vorstellt oder als Bekannter/ Verwandter, 
     Bankangestellter oder Polizeibeamter beziehungsweise Person der 
     Justiz ausgibt, den Sie als solchen nicht erkennen.
   - Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr 
     Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert.
   - Rufen Sie Ihre Verwandten unter der Ihnen bekannten 
     Telefonnummer oder die Polizei an. Achten Sie dabei darauf, dass
     sie das Telefonat mit den potentiellen Betrügern zuvor beendet 
     haben und ein Freizeichen hören können, bevor Sie neu wählen.
   - Geben Sie niemals Geld oder Wertsachen in die Hände Ihnen 
     unbekannter Personen.

Wichtig für Sie zu wissen ist: Die Polizei und auch alle anderen Personen der Justiz rufen niemals bei Ihnen an und fordern die Übergabe von Geld oder Wertsachen. Da betrügerische Anrufe mitunter allerdings durchaus echt wirken und den Angerufenen in eine besondere Lage - die Sorge um eine nahestehende Person - versetzen können, scheuen Sie sich nicht, sich bei fragwürdigen Anrufen umgehend an die Polizei zu wenden.

Folgen, wie Rückzug aus der Gesellschaft und Schamgefühl bieten Trickbetrügern eine Plattform. Sprechen Sie offen über das Geschehene, jeder kann Opfer werden. Informationen zum Trickbetrug finden Sie auf der Internetseite https://ppoh.polizei.hessen.de/Ueber-uns/Regionales/Regional-Informiert/

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Alle Meldungen Alle
  • 18.09.2025 – 17:38

    POL-OH: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Pedelecfahrerin

    Fulda (ots) - Ehrenberg (Rhön). Am Donnerstag (18.09.), gegen 13:00 Uhr, ereignete sich auf dem Fahrradweg zwischen der Wasserkuppe und der Einmündung zur Kreisstraße 38 in Fahrtrichtung Reulbach ein Verkehrsunfall mit leichtem Personenschaden. Eine 62-jährige Niederländerin befuhr den genannten Fahrradweg mit ihrem Pedelec. In einer Senke verlor sie auf dem unbefestigten Radweg die Kontrolle über ihr Pedelec und ...

    mehr
  • 18.09.2025 – 15:41

    POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda und den Vogelsbergkreis

    Osthessen (ots) - FD Drei Fahrzeuge beschädigt Fulda. Am Mittwoch (17.09.) kam es gegen 14.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Eine 58-jährige aus Fulda parkte ihren BMW am Fahrbahnrand der Niesiger Straße auf Höhe der Hausnummer 108 und entfernte sich von diesem. Aus ungeklärter Ursache rollte das Fahrzeug bergab und stieß hierbei gegen den ordnungsgemäß auf dem ...

    mehr
  • 18.09.2025 – 14:48

    POL-OH: Diebstahl von mehreren Autos

    Vogelsbergkreis (ots) - Diebstahl von mehreren Autos Mücke. Am Freitagabend (12.09.), gegen 21.15 Uhr, verschafften sich Unbekannte Zutritt zu dem Firmengelände eines Autohändlers in der Dieselstraße im Ortsteil Atzenhain. Von dort entwendeten sie insgesamt neun Autos der Marken BMW, Mercedes, Volvo, Audi und Peugeot. Die Ermittlungen wegen des Verdachts des Bandendiebstahls wurden aufgenommen. Zeuginnen und Zeugen, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren