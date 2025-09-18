Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda und den Vogelsbergkreis

Drei Fahrzeuge beschädigt

Fulda. Am Mittwoch (17.09.) kam es gegen 14.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Eine 58-jährige aus Fulda parkte ihren BMW am Fahrbahnrand der Niesiger Straße auf Höhe der Hausnummer 108 und entfernte sich von diesem. Aus ungeklärter Ursache rollte das Fahrzeug bergab und stieß hierbei gegen den ordnungsgemäß auf dem Parkstreifen abgestellten Mercedes einer 54-Jährigen. Durch den Zusammenstoß wurde der Mercedes wiederum auf den dahinter befindlichen, ebenfalls abgeparkten Opel Astra eines 29-Jährigen aufgeschoben. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 7.000 Euro.

Polizeistation Fulda

Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Ulrichstein. Am Donnerstag (18.09.) kam es gegen 0.40 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit ungewöhnlichem Verlauf. Ein 26-Jähriger aus Ulrichstein befuhr mit seinem Pkw die Schottener Straße in Fahrtrichtung Adauweg. Im Verlauf einer Linkskurve kam der 26-Jährige mit seinem Fahrzeug rechts von der Fahrbahn ab und zerstörte hierbei einen Hydranten und ein Verkehrsschild. Anschließend wurde das Fahrzeug über eine Mauer in ein parkendes Fahrzeug geschleudert. Hierbei überschlug sich das Fahrzeug und blieb mittig der Fahrbahn auf dem Dach liegen. Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt. Da der Verdacht des vorherigen Alkoholkonsums bestand, wurde bei dem Unfallfahrer eine Blutentnahme durchgeführt. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 16.150 Euro.

Verkehrsinsel beschädigt

Dirlammen. Am Mittwoch (17.09.), gegen 19.15 Uhr, befuhr ein 33-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Sprinter der Marke Mercedes-Benz die Lauterbacher Straße. In Höhe der Hausnummer 16 verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet auf die dortige Verkehrsinsel und beschädigte ein auf der Verkehrsinsel befindliches Verkehrszeichen. Der Sprinter kam wenige Meter nach der Verkehrsinsel zum Stillstand. Da sich der Verdacht erhärtete, dass der 33-jährige unter Alkoholeinfluss steht, wurde eine Blutentnahme angeordnet. Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt. Es entstand Sachschaden von 6.250 Euro.

Polizeistation Lauterbach

