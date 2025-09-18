Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl von mehreren Autos

Vogelsbergkreis (ots)

Mücke. Am Freitagabend (12.09.), gegen 21.15 Uhr, verschafften sich Unbekannte Zutritt zu dem Firmengelände eines Autohändlers in der Dieselstraße im Ortsteil Atzenhain. Von dort entwendeten sie insgesamt neun Autos der Marken BMW, Mercedes, Volvo, Audi und Peugeot. Die Ermittlungen wegen des Verdachts des Bandendiebstahls wurden aufgenommen. Zeuginnen und Zeugen, die am Tatabend oder in den Tagen zuvor, verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

