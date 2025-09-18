Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Mehrere Fahrzeuge zerkratzt - Diebstahl aus Pkw - Sachbeschädigung an VW Golf

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Mehrere Fahrzeuge zerkratzt

Wildeck. Unbekannte zerkratzten am Mittwoch (17.09.) mehrere Fahrzeuge in der Eisenacher Straße in Obersuhl. Zwischen 17 und 19 Uhr wurden ein schwarzer Ford Focus, ein grauer VW Tiguan, ein roter Mazda CX30 und ein schwarzer VW Passat mittels unbekanntem Gegenstand beschädigt und mehrere tausend Euro Sachschaden verursacht. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Diebstahl aus Pkw

Bad Hersfeld. Am Freitagnachmittag (12.09.) parkte eine 34-Jährige einen grauen Daimler Sprinter in der Friedewalder Straße im Stadtteil Hohe Luft am Straßenrand. Als sie am Mittwochmorgen (17.09.) zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie fest, dass Unbekannte versucht hatten gewaltsam die Türen aufzuhebeln und letztlich die Scheibe einschlugen. Es wurden diverse Gegenstände - wie der Airbag des Lenkrads, ein Autoradio sowie ein Fahrtenschreiber - entwendet. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Sachbeschädigung an VW Golf

Kirchheim. Am Dienstagmorgen (16.09.) stellte eine 25-Jährige ihren grauen VW Golf gegen 6.30 Uhr in der Hauptstraße auf einem Parkplatz ab. Als sie gegen 16.30 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie fest, dass Unbekannte einen größeren Ast gewaltsam durch den Griff der Fahrertür geschoben hatten und die Tür hierdurch beschädigt wurde. Es entstand Sachschaden von rund 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

