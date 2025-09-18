PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Mehrere Fahrzeuge zerkratzt - Diebstahl aus Pkw - Sachbeschädigung an VW Golf

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Mehrere Fahrzeuge zerkratzt

Wildeck. Unbekannte zerkratzten am Mittwoch (17.09.) mehrere Fahrzeuge in der Eisenacher Straße in Obersuhl. Zwischen 17 und 19 Uhr wurden ein schwarzer Ford Focus, ein grauer VW Tiguan, ein roter Mazda CX30 und ein schwarzer VW Passat mittels unbekanntem Gegenstand beschädigt und mehrere tausend Euro Sachschaden verursacht. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Diebstahl aus Pkw

Bad Hersfeld. Am Freitagnachmittag (12.09.) parkte eine 34-Jährige einen grauen Daimler Sprinter in der Friedewalder Straße im Stadtteil Hohe Luft am Straßenrand. Als sie am Mittwochmorgen (17.09.) zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie fest, dass Unbekannte versucht hatten gewaltsam die Türen aufzuhebeln und letztlich die Scheibe einschlugen. Es wurden diverse Gegenstände - wie der Airbag des Lenkrads, ein Autoradio sowie ein Fahrtenschreiber - entwendet. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Sachbeschädigung an VW Golf

Kirchheim. Am Dienstagmorgen (16.09.) stellte eine 25-Jährige ihren grauen VW Golf gegen 6.30 Uhr in der Hauptstraße auf einem Parkplatz ab. Als sie gegen 16.30 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie fest, dass Unbekannte einen größeren Ast gewaltsam durch den Griff der Fahrertür geschoben hatten und die Tür hierdurch beschädigt wurde. Es entstand Sachschaden von rund 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Julissa Sauermann

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Alle Meldungen Alle
  • 18.09.2025 – 12:05

    POL-OH: Auseinandersetzung mehrerer Personen

    Fulda (ots) - Am Mittwoch (17.09.), gegen 18.30 Uhr, kam es vor einem Fußballspiel vor dem Stadion der Stadt Fulda zu einer körperlichen Auseinandersetzung zweier Fangruppierungen. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen wurden zunächst Flaschen geworfen. Die Streitigkeiten mündeten schließlich in einer Schlägerei zwischen rund 40 Personen. Bei Eintreffen der Polizeikräfte vor Ort waren die Streitigkeiten bereits ...

    mehr
  • 17.09.2025 – 11:44

    POL-OH: Diebstahl von Baustelle

    Vogelsbergkreis (ots) - Diebstahl von Baustelle Freiensteinau. Am Dienstagabend (16.09.), gegen 22.30 Uhr, hielt ein Unbekannter mit seinem Pkw im Bereich einer Baustelle in der Hauptstraße im Ortsteil Weidenau und entwendete aus einer dort befindlichen Gitterbox eine derzeit nicht bekannte Menge an PE-Rohren. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren