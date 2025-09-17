Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda, Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

Osthessen (ots)

63-Jährige schwer verletzt

Rasdorf. Am Mittwoch (17.09.), gegen 10.30 Uhr, kam es auf der B 84 zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach derzeitigen Erkenntnissen war ein 85-jähriger Mann aus Rasdorf mit seinem BMW auf der L 3173 von Großentaft kommend unterwegs und beabsichtigte nach links auf die B 84 in Richtung Rasdorf aufzufahren. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einer dort fahrenden 63-Jährigen aus Geisa, die mit ihrem Opel Crossland von Rasdorf in Richtung Hünfeld unterwegs war. Die Frau wurde durch den Aufprall schwer verletzt und kam zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Fahrbahn war im Rahmen der Bergungs- und Rettungsmaßnahmen zeitweise voll gesperrt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 15.000 Euro.

Auffahrunfall

Petersberg. Bei einem Unfall am Dienstag (16.09.) erlitt eine 53-jährige Ford-Fahrerin aus dem Schwalm-Eder-Kreis leichte Verletzungen. Sie befuhr gegen 17.10 Uhr in Petersberg die B 458 aus Richtung Petersberg kommend in Fahrtrichtung Dipperz. Als sie ihr Fahrzeug verkehrsbedingt abbremste, fuhr ein nachfolgender 55-jähriger VW-Fahrer auf den Ford auf. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro.

Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Bad Hersfeld. Am Dienstag (16.09.), gegen 9 Uhr, parkte eine 21-jährige Mercedes-Fahrerin aus Sontra ordnungsgemäß in der Straße "An der Untergeis" am rechten Fahrbahnrand auf den ausgewiesenen Parkstreifen. Eine 69-jährige Radfahrerin aus Göttingen befuhr die Straße "An der Untergeis" in Richtung Dudenstraße. Als die 21-Jährige die Fahrertür leicht öffnet, prallte die Radfahrerin gegen diese. Die 69-Jährige wurde leichtverletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1.550 Euro.

Geparktes Fahrzeug beschädigt

Lauterbach. Am Dienstag (16.09.), gegen 20.30 Uhr, befuhr ein 90-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Daimler Crysler A170 die Hahnenteichstraße von der Alexander-Stöppler-Straße herkommend. In Höhe der Hausnummer 23 streifte er mit seinem Fahrzeug den geparkten BMW 530d eines 66-jährigen Fahrers. Bei dem Unfall blieb der 90-jährige Fahrer unverletzt. Es entstand Sachschaden von rund 7.000 Euro.

