PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda, Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

Osthessen (ots)

63-Jährige schwer verletzt

Rasdorf. Am Mittwoch (17.09.), gegen 10.30 Uhr, kam es auf der B 84 zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach derzeitigen Erkenntnissen war ein 85-jähriger Mann aus Rasdorf mit seinem BMW auf der L 3173 von Großentaft kommend unterwegs und beabsichtigte nach links auf die B 84 in Richtung Rasdorf aufzufahren. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einer dort fahrenden 63-Jährigen aus Geisa, die mit ihrem Opel Crossland von Rasdorf in Richtung Hünfeld unterwegs war. Die Frau wurde durch den Aufprall schwer verletzt und kam zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Fahrbahn war im Rahmen der Bergungs- und Rettungsmaßnahmen zeitweise voll gesperrt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 15.000 Euro.

Auffahrunfall

Petersberg. Bei einem Unfall am Dienstag (16.09.) erlitt eine 53-jährige Ford-Fahrerin aus dem Schwalm-Eder-Kreis leichte Verletzungen. Sie befuhr gegen 17.10 Uhr in Petersberg die B 458 aus Richtung Petersberg kommend in Fahrtrichtung Dipperz. Als sie ihr Fahrzeug verkehrsbedingt abbremste, fuhr ein nachfolgender 55-jähriger VW-Fahrer auf den Ford auf. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro.

Polizeistation Fulda

HEF

Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Bad Hersfeld. Am Dienstag (16.09.), gegen 9 Uhr, parkte eine 21-jährige Mercedes-Fahrerin aus Sontra ordnungsgemäß in der Straße "An der Untergeis" am rechten Fahrbahnrand auf den ausgewiesenen Parkstreifen. Eine 69-jährige Radfahrerin aus Göttingen befuhr die Straße "An der Untergeis" in Richtung Dudenstraße. Als die 21-Jährige die Fahrertür leicht öffnet, prallte die Radfahrerin gegen diese. Die 69-Jährige wurde leichtverletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1.550 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

VB

Geparktes Fahrzeug beschädigt

Lauterbach. Am Dienstag (16.09.), gegen 20.30 Uhr, befuhr ein 90-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Daimler Crysler A170 die Hahnenteichstraße von der Alexander-Stöppler-Straße herkommend. In Höhe der Hausnummer 23 streifte er mit seinem Fahrzeug den geparkten BMW 530d eines 66-jährigen Fahrers. Bei dem Unfall blieb der 90-jährige Fahrer unverletzt. Es entstand Sachschaden von rund 7.000 Euro.

Polizeistation Lauterbach

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Alle Meldungen Alle
  • 17.09.2025 – 11:44

    POL-OH: Diebstahl von Baustelle

    Vogelsbergkreis (ots) - Diebstahl von Baustelle Freiensteinau. Am Dienstagabend (16.09.), gegen 22.30 Uhr, hielt ein Unbekannter mit seinem Pkw im Bereich einer Baustelle in der Hauptstraße im Ortsteil Weidenau und entwendete aus einer dort befindlichen Gitterbox eine derzeit nicht bekannte Menge an PE-Rohren. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter ...

    mehr
  • 17.09.2025 – 11:12

    POL-OH: Rüttelplatte entwendet

    Hersfeld-Rotenburg (ots) - Rüttelplatte entwendet Rotenburg. Unbekannte Täter haben zwischen Montagabend (15.09.) und Dienstagmittag (16.09.) eine Rüttelplatte im Wert von rund 4.000 Euro von einer Baustelle, die sich in Kottenbach in der Kasseler Straße befindet, entwendet. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de. Julissa Sauermann ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren