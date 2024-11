POL-PDLD: Gleisweiler - Zeugen nach Diebstahl gesucht

Wörth, K15 (ots) - Am Mittwoch gegen 15 Uhr befuhr eine 74-jährige aus dem Kreis Germersheim die K15 von Schaidt kommend in Richtung Wörth. In einer Rechtskurve kam sie aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam auf der Fahrerseite zum Liegen. Da sie sich nicht selbst aus dem Fahrzeug befreien konnte, wurde die Feuerwehr hinzugezogen. Die Fahrerin wurde in ein umliegendes ...

