Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrskontrollen

Kandel (ots)

Am Mittwochnachmittag wurde der Verkehr in der Marktstraße in Kandel von Beamten der Polizei Wörth überwacht. Hierbei konnten zehn Verkehrsteilnehmer festgestellt werden, die keinen Sicherheitsgurt angelegt hatten. Zudem bedienten vier Verkehrsteilnehmer ein elektronisches Gerät während der Fahrt und zwei Fahrzeuge mussten aufgrund unzureichend gesicherter Ladung beanstandet werden.

