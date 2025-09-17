PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Rüttelplatte entwendet

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Rüttelplatte entwendet

Rotenburg. Unbekannte Täter haben zwischen Montagabend (15.09.) und Dienstagmittag (16.09.) eine Rüttelplatte im Wert von rund 4.000 Euro von einer Baustelle, die sich in Kottenbach in der Kasseler Straße befindet, entwendet. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Julissa Sauermann

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Alle Meldungen Alle
  • 17.09.2025 – 08:34

    POL-OH: Kind mit Cityroller nach Verkehrsunfall schwer verletzt

    Schotten (ots) - Am Dienstag (16.09.) ereignete sich gegen 16.40 Uhr an der Kreuzung Vogelsbergstraße / Saazer Straße ein schwerer Verkehrsunfall, bei welchem ein zehnjähriges Kind schwerste Verletzungen erlitt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr das Kind mit seinem Tretroller die stark abfallende Saazer Straße in Richtung Vogelsbergstraße (Landstraße 3291). Im dortigen Kreuzungsbereich fuhr dieses nach ...

    mehr
  • 16.09.2025 – 15:43

    POL-OH: Verkehrsunfälle für den Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

    Osthessen (ots) - FD Radfahrerin nach Zusammenstoß mit Auto leichtverletzt Fulda. Am Montag (15.09.), gegen 07.50 Uhr, befuhr 54-jähriger BMW-Fahrer aus Dipperz die Magdeburger Straße in Richtung Ochsenwiese. Auf Höhe des Sportbad Ziehers fuhr der 54-jährige über die Fußgängerfurt, kreuzte den Radweg und hielt kurz an. Eine 50-jährige Radfahrerin aus ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren