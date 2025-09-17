Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Rüttelplatte entwendet

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Rotenburg. Unbekannte Täter haben zwischen Montagabend (15.09.) und Dienstagmittag (16.09.) eine Rüttelplatte im Wert von rund 4.000 Euro von einer Baustelle, die sich in Kottenbach in der Kasseler Straße befindet, entwendet. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Julissa Sauermann

