Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Kind mit Cityroller nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Schotten (ots)

Am Dienstag (16.09.) ereignete sich gegen 16.40 Uhr an der Kreuzung Vogelsbergstraße / Saazer Straße ein schwerer Verkehrsunfall, bei welchem ein zehnjähriges Kind schwerste Verletzungen erlitt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr das Kind mit seinem Tretroller die stark abfallende Saazer Straße in Richtung Vogelsbergstraße (Landstraße 3291). Im dortigen Kreuzungsbereich fuhr dieses nach aktuellen Informationen seitlich in einen dort befindlichen VW Golf, der gerade die Vogelsbergerstraße in Richtung Ortsausgang befuhr. Bei dem Aufprall erlitt das zehnjährige Kind schwerste Verletzungen und wurde zur weiteren medizinischen Versorgung mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf einen mittleren vierstelligen Geldbetrag.

Polizeistation Lauterbach

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

  • 16.09.2025 – 15:43

    POL-OH: Verkehrsunfälle für den Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

    Osthessen (ots) - FD Radfahrerin nach Zusammenstoß mit Auto leichtverletzt Fulda. Am Montag (15.09.), gegen 07.50 Uhr, befuhr 54-jähriger BMW-Fahrer aus Dipperz die Magdeburger Straße in Richtung Ochsenwiese. Auf Höhe des Sportbad Ziehers fuhr der 54-jährige über die Fußgängerfurt, kreuzte den Radweg und hielt kurz an. Eine 50-jährige Radfahrerin aus ...

  • 16.09.2025 – 15:39

    POL-OH: Auto beschädigt - "Fußgängerzählgerät" entwendet

    Vogelsbergkreis (ots) - Auto beschädigt Homberg. In der Nacht auf Montag (15.09) machten sich Unbekannte in der Marburger Straße an einem dort geparkten weißen Peugeot 508 zu schaffen. Hierbei zerstachen die Täter den hinteren Reifen der Beifahrerseite und schlugen die Scheibe der hinteren rechten Tür mittels nicht bekanntem Gegenstand ein. Es entstand ein Sachschaden von rund 350 Euro. Hinweise bitte an die ...

  • 16.09.2025 – 15:00

    POL-OH: Kennzeichen entwendet

    Hersfeld-Rotenburg (ots) - Kennzeichen entwendet Rotenburg. Auf einem Parkplatz in der Bahnhofstraße im Stadtteil Lispenhausen stahlen Unbekannte zwischen Freitag (12.09.) und Montag (15.09.) von einem anthrazitfarbenen Ford Tourneo das hintere amtliche Kennzeichen F-DS 6162. Bebra. Von einem in der Straße "Bei der Laupfütze" geparkten Opel Astra entwendeten Unbekannte zwischen Mittwoch (10.09.) und Montag (15.09.) die beiden amtlichen Kennzeichen "WZ-SW 89". Hinweise ...

