Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Kind mit Cityroller nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Schotten (ots)

Am Dienstag (16.09.) ereignete sich gegen 16.40 Uhr an der Kreuzung Vogelsbergstraße / Saazer Straße ein schwerer Verkehrsunfall, bei welchem ein zehnjähriges Kind schwerste Verletzungen erlitt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr das Kind mit seinem Tretroller die stark abfallende Saazer Straße in Richtung Vogelsbergstraße (Landstraße 3291). Im dortigen Kreuzungsbereich fuhr dieses nach aktuellen Informationen seitlich in einen dort befindlichen VW Golf, der gerade die Vogelsbergerstraße in Richtung Ortsausgang befuhr. Bei dem Aufprall erlitt das zehnjährige Kind schwerste Verletzungen und wurde zur weiteren medizinischen Versorgung mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf einen mittleren vierstelligen Geldbetrag.

Polizeistation Lauterbach

