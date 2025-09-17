PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Eventhalle - Versuchter Einbruch - Diebstahl aus Pkw - E-Scooter entwendet - Zigaretten aus Tankstelle entwendet

Fulda (ots)

Einbruch in Eventhalle

Fulda. Unbekannte verschafften sich auf bislang unbekannte Weise am Sonntag (14.09.), gegen 2.05 Uhr, über den Hintereingang Zutritt zu einem Eventsaal am Esperantoplatz. Aus dem Inneren entwendeten sie von einem Regiepult ein Notebook im Wert von schätzungsweise 1.300 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Versuchter Einbruch

Flieden. Die Lagerhalle einer Firma in der Straße "Am Kautzgrund" war zwischen Montagnachmittag (15.09.) und Dienstagmorgen (16.09.) Ziel unbekannter Langfinger. Diese schnitten mit einem unbekannten Werkzeug ein Loch in die Halle. Aus bislang unbekannten Gründen flüchteten sie. Der Sachschaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Diebstahl aus Pkw

Neuhof. Auf bislang unbekannte Weise verschafften sich Unbekannte zwischen Montagabend (15.09.) und Dienstagmorgen (16.09.) Zutritt zu einem Skoda Enyaq, der in der Weiherstraße in Hattenhof geparkt war. Aus dem Inneren entwendeten sie eine Geldbörse.

Auch ein VW Passat in der Schachtstraße in Neuhof wurde im oben genannten Zeitraum von Unbekannten aufgebrochen. Aus dem Inneren entwendeten die Langfinger ebenfalls zwei Geldbörsen. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 350 Euro.

In diesem Zusammenhang rät Ihre Polizei: - Lassen Sie keine Wertgegenstände in Ihrem Pkw - Versichern Sie sich immer, dass ihr Fahrzeug verschlossen ist - Verschließen Sie die Fenster - auch bei kurzer Abwesenheit

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

E-Scooter entwendet

Fulda. Ein auf einem Tankstellengelände in der Petersberger Straße abgestellter E-Scooter wurde am Montagabend (15.09.), gegen 23.45 Uhr, durch Unbekannte entwendet. Das Elektrokleinstfahrzeug der Marke Brightway hat einen Wert von rund 500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Zigaretten aus Tankstelle entwendet

Fulda. Indem er gewaltsam eine Tür zerstörte, verschaffte sich ein unbekannter Langfinger am Sonntagabend (14.09.), zwischen 2.10 Uhr und 2.15 Uhr, Zutritt zu einer Tankstelle in der Magdeburger Straße. Aus dem Inneren entwendete er mehrere Packungen Zigaretten, Drehtabak und sogenannte "Vapes". Anschließend flüchtete er in Richtung Ochsenwiese.

Der Unbekannte kann wie folgt beschrieben werden: männlich, circa 40 bis 45 Jahre alt, circa 1,80 m groß, schlanke Statur, bekleidet mit weißschwarz gefleckter Hose, schwarzem Kapuzenpullover, schwarzem Rucksack und Mütze mit weißer Aufschrift.

Der entstandene Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Julissa Sauermann

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

