Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl von Baustelle

Vogelsbergkreis (ots)

Diebstahl von Baustelle

Freiensteinau. Am Dienstagabend (16.09.), gegen 22.30 Uhr, hielt ein Unbekannter mit seinem Pkw im Bereich einer Baustelle in der Hauptstraße im Ortsteil Weidenau und entwendete aus einer dort befindlichen Gitterbox eine derzeit nicht bekannte Menge an PE-Rohren. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

