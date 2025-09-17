POL-OH: Diebstahl von Baustelle
Vogelsbergkreis (ots)
Diebstahl von Baustelle
Freiensteinau. Am Dienstagabend (16.09.), gegen 22.30 Uhr, hielt ein Unbekannter mit seinem Pkw im Bereich einer Baustelle in der Hauptstraße im Ortsteil Weidenau und entwendete aus einer dort befindlichen Gitterbox eine derzeit nicht bekannte Menge an PE-Rohren. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.
