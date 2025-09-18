PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Auseinandersetzung mehrerer Personen

Fulda (ots)

Am Mittwoch (17.09.), gegen 18.30 Uhr, kam es vor einem Fußballspiel vor dem Stadion der Stadt Fulda zu einer körperlichen Auseinandersetzung zweier Fangruppierungen. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen wurden zunächst Flaschen geworfen. Die Streitigkeiten mündeten schließlich in einer Schlägerei zwischen rund 40 Personen. Bei Eintreffen der Polizeikräfte vor Ort waren die Streitigkeiten bereits beendet. Personalien von Beteiligten wurden festgestellt. Über verletzte Personen liegen derzeit keine Informationen vor.

Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind Bestandteil der weiteren polizeilichen Ermittlungen. Diese wurden nun unter anderem wegen des Verdachts des Landfriedensbruchs sowie der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet und dauern an.

Geschädigte Personen sowie Zeuginnen und Zeugen die Fotos, Videos oder sonstige sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Jonas Trabert

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

