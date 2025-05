LPI-NDH: VU unter Drogeneinfluss Flinsberg

Wasserthaleben (ots) - Am Samstag, den 10.05.2025, wurde gegen 01:55 Uhr die Polizeiinspektion Sondershausen über einen Brand auf dem Volksgut in der Hauptstraße in Wasserthaleben informiert. Aus bisher ungeklärte Art und Weise geriet die Lagerhalle auf dem Volksgut in Vollbrand. Die Lagerhalle diente als Unterstand für Traktoren und landwirtschaftliche Maschinen. Der derzeitige Schachschaden bewegt sich nach ersten Schätzungen im Bereich von ca. 1,2 Mio. Euro. Wegen ...

