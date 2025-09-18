PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Pedelecfahrerin

Fulda (ots)

Ehrenberg (Rhön). Am Donnerstag (18.09.), gegen 13:00 Uhr, ereignete sich auf dem Fahrradweg zwischen der Wasserkuppe und der Einmündung zur Kreisstraße 38 in Fahrtrichtung Reulbach ein Verkehrsunfall mit leichtem Personenschaden. Eine 62-jährige Niederländerin befuhr den genannten Fahrradweg mit ihrem Pedelec. In einer Senke verlor sie auf dem unbefestigten Radweg die Kontrolle über ihr Pedelec und stürzte hierbei über den Lenker. Durch den Sturz zog sie sich leichte Verletzungen zu und wurde im weiteren Verlauf durch einen Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Am Pedelec entstand Sachschaden in Höhe von circa 200 Euro.

Neben einer Polizeistreife der Polizeistation Hilders waren ein Rettungswagen, ein Notarzt, die Feuerwehren aus Reulbach und Wüstensachsen, sowie die Bergwacht im Einsatz.

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Alle Meldungen Alle
  • 18.09.2025 – 15:41

    POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda und den Vogelsbergkreis

    Osthessen (ots) - FD Drei Fahrzeuge beschädigt Fulda. Am Mittwoch (17.09.) kam es gegen 14.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Eine 58-jährige aus Fulda parkte ihren BMW am Fahrbahnrand der Niesiger Straße auf Höhe der Hausnummer 108 und entfernte sich von diesem. Aus ungeklärter Ursache rollte das Fahrzeug bergab und stieß hierbei gegen den ordnungsgemäß auf dem ...

    mehr
  • 18.09.2025 – 14:48

    POL-OH: Diebstahl von mehreren Autos

    Vogelsbergkreis (ots) - Diebstahl von mehreren Autos Mücke. Am Freitagabend (12.09.), gegen 21.15 Uhr, verschafften sich Unbekannte Zutritt zu dem Firmengelände eines Autohändlers in der Dieselstraße im Ortsteil Atzenhain. Von dort entwendeten sie insgesamt neun Autos der Marken BMW, Mercedes, Volvo, Audi und Peugeot. Die Ermittlungen wegen des Verdachts des Bandendiebstahls wurden aufgenommen. Zeuginnen und Zeugen, ...

    mehr
  • 18.09.2025 – 13:50

    POL-OH: Einbrüche in Bäckereien - Einbruch in Wohnung - Zeugen gesucht

    Fulda (ots) - Einbrüche in Bäckereien Eichenzell. Im Zeitraum von Mittwoch (17.09.), 18.30 Uhr, bis Donnerstag (18.09.), 04.15 Uhr, verschafften sich Unbekannte Zutritt zu dem Geschäftsraum einer Bäckerei in der Straße "Im Streich", indem sie eine Fensterscheibe einwarfen. Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten und entwendeten eine Kleingeldspendekasse ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren