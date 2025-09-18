Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Pedelecfahrerin

Fulda (ots)

Ehrenberg (Rhön). Am Donnerstag (18.09.), gegen 13:00 Uhr, ereignete sich auf dem Fahrradweg zwischen der Wasserkuppe und der Einmündung zur Kreisstraße 38 in Fahrtrichtung Reulbach ein Verkehrsunfall mit leichtem Personenschaden. Eine 62-jährige Niederländerin befuhr den genannten Fahrradweg mit ihrem Pedelec. In einer Senke verlor sie auf dem unbefestigten Radweg die Kontrolle über ihr Pedelec und stürzte hierbei über den Lenker. Durch den Sturz zog sie sich leichte Verletzungen zu und wurde im weiteren Verlauf durch einen Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Am Pedelec entstand Sachschaden in Höhe von circa 200 Euro.

Neben einer Polizeistreife der Polizeistation Hilders waren ein Rettungswagen, ein Notarzt, die Feuerwehren aus Reulbach und Wüstensachsen, sowie die Bergwacht im Einsatz.

