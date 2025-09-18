Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Osthessen

Fulda (ots)

Verkehrsunfallflucht

Hilders - Simmershausen

In der Tanner Straße in Simmershausen kam es am Mittwoch, 17.09.25 um 14:05 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen entgegenkommenden Verkehrsteilnehmer streifte. Durch den Zusammenstoß wurde der linke Seitenspiegel beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 250,00EUR geschätzt. Es wurde nach derzeitigem Stand niemand verletzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Hilders unter der Telefonnummer 06681/96120, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Gefertigt: Polizeipräsidium Osthessen, Polizeistation Hilders, PK'in Kolb

