PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Osthessen

Fulda (ots)

Verkehrsunfallflucht

Hilders - Simmershausen

In der Tanner Straße in Simmershausen kam es am Mittwoch, 17.09.25 um 14:05 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen entgegenkommenden Verkehrsteilnehmer streifte. Durch den Zusammenstoß wurde der linke Seitenspiegel beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 250,00EUR geschätzt. Es wurde nach derzeitigem Stand niemand verletzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Hilders unter der Telefonnummer 06681/96120, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Gefertigt: Polizeipräsidium Osthessen, Polizeistation Hilders, PK'in Kolb

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Alle Meldungen Alle
  • 18.09.2025 – 21:34

    POL-OH: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Osthessen

    Fulda (ots) - Schotten Aktuell versuchen Telefonbetrüger im Landkreis Vogelsberg mit betrügerischen Anrufen - mitunter Schockanrufen und Anrufen Falscher Polizeibeamter - an das Ersparte ihrer Opfer zu gelangen. Dabei berichten sie den Angerufenen, dass beispielsweise ein nahestehender Angehöriger einen schweren Verkehrsunfall gehabt hätte und nun in Haft müsse oder Einbrecher in der Nachbarschaft unterwegs seien. Im ...

    mehr
  • 18.09.2025 – 17:38

    POL-OH: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Pedelecfahrerin

    Fulda (ots) - Ehrenberg (Rhön). Am Donnerstag (18.09.), gegen 13:00 Uhr, ereignete sich auf dem Fahrradweg zwischen der Wasserkuppe und der Einmündung zur Kreisstraße 38 in Fahrtrichtung Reulbach ein Verkehrsunfall mit leichtem Personenschaden. Eine 62-jährige Niederländerin befuhr den genannten Fahrradweg mit ihrem Pedelec. In einer Senke verlor sie auf dem unbefestigten Radweg die Kontrolle über ihr Pedelec und ...

    mehr
  • 18.09.2025 – 15:41

    POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda und den Vogelsbergkreis

    Osthessen (ots) - FD Drei Fahrzeuge beschädigt Fulda. Am Mittwoch (17.09.) kam es gegen 14.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Eine 58-jährige aus Fulda parkte ihren BMW am Fahrbahnrand der Niesiger Straße auf Höhe der Hausnummer 108 und entfernte sich von diesem. Aus ungeklärter Ursache rollte das Fahrzeug bergab und stieß hierbei gegen den ordnungsgemäß auf dem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren