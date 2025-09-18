POL-OH: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Osthessen
Fulda (ots)
Verkehrsunfallflucht
Hilders - Simmershausen
In der Tanner Straße in Simmershausen kam es am Mittwoch, 17.09.25 um 14:05 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen entgegenkommenden Verkehrsteilnehmer streifte. Durch den Zusammenstoß wurde der linke Seitenspiegel beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 250,00EUR geschätzt. Es wurde nach derzeitigem Stand niemand verletzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Hilders unter der Telefonnummer 06681/96120, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.
Gefertigt: Polizeipräsidium Osthessen, Polizeistation Hilders, PK'in Kolb
Kontakt:
Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda
Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)
Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0
X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/
Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell