POL-FR: Görwihl: Vorrang von Schulbus missachtet - Junge leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Montag, 06.10.2025, gegen 15:30 Uhr ereignete sich in der Hauptstraße in Görwihl, auf Höhe einer Bäckerei, ein Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Autofahrer, der mit einem dunklen SUV vom Marktplatz kommend in Richtung Strittmatt unterwegs war, fuhr an mehrere am rechten Fahrbahnrand geparkten Autos vorbei und missachtete dabei den Vorrang eines entgegenkommenden Schulbusses. Um eine Kollision mit dem SUV zu verhindern, musste der Fahrer des Schulbusses eine Gefahrenbremsung durchführen. Dabei stürzten mehrere Mitfahrende, welche gerade zum Aussteigen an der nächsten Bushaltestelle aufgestanden waren. Ein Elfjähriger wurde durch den Sturz leicht verletzt. Zu einer Berührung zwischen dem SUV und dem Schulbus kam es nicht. Der Polizeiposten Görwihl hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die den Sachverhalt beobachtet haben oder Hinweise zum dunklen SUV geben können. Der Polizeiposten Görwihl ist zu den üblichen Bürozeiten unter 07764 932998 0 erreichbar. Das Polizeirevier Bad Säckingen nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Tel. 07761 934 0 entgegen.

