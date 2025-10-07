PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Görwihl: Vorrang von Schulbus missachtet - Junge leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Montag, 06.10.2025, gegen 15:30 Uhr ereignete sich in der Hauptstraße in Görwihl, auf Höhe einer Bäckerei, ein Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Autofahrer, der mit einem dunklen SUV vom Marktplatz kommend in Richtung Strittmatt unterwegs war, fuhr an mehrere am rechten Fahrbahnrand geparkten Autos vorbei und missachtete dabei den Vorrang eines entgegenkommenden Schulbusses. Um eine Kollision mit dem SUV zu verhindern, musste der Fahrer des Schulbusses eine Gefahrenbremsung durchführen. Dabei stürzten mehrere Mitfahrende, welche gerade zum Aussteigen an der nächsten Bushaltestelle aufgestanden waren. Ein Elfjähriger wurde durch den Sturz leicht verletzt. Zu einer Berührung zwischen dem SUV und dem Schulbus kam es nicht. Der Polizeiposten Görwihl hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die den Sachverhalt beobachtet haben oder Hinweise zum dunklen SUV geben können. Der Polizeiposten Görwihl ist zu den üblichen Bürozeiten unter 07764 932998 0 erreichbar. Das Polizeirevier Bad Säckingen nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Tel. 07761 934 0 entgegen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 07.10.2025 – 16:04

    POL-FR: Müllheim: Räuberischer Ladendiebstahl in Drogeriemarkt - Zeugen gesucht

    Freiburg (ots) - Am Montagnachmittag, 06.10.2025, gegen 16.30 Uhr versuchte ein bislang unbekannter Mann in einem Drogeriemarkt in der Werderstraße in Müllheim mehrere Parfümtester zu entwenden. Eine aufmerksame Mitarbeiterin bemerkte den Diebstahl und wollte dem Täter die mitgeführte Tüte mit dem mutmaßlichen Diebesgut entreißen. Als der Mann versuchte dies zu ...

    mehr
  • 07.10.2025 – 15:35

    POL-FR: Freiburg: Brand in Obdachlosenunterkunft

    Freiburg (ots) - Am Samstagabend, 04.10.2025, gegen 21.50 Uhr kam es in einer Obdachlosenunterkunft in der Bötzinger Straße in Freiburg zu einem Brand in einem Abstellraum. Durch die Berufsfeuerwehr Freiburg konnte das Feuer, welches in einem Kinderwagen ausgebrochen ist sehr schnell gelöscht werden. Personen wurden nicht verletzt. Der Sachschaden wird auf rund 50.000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist derzeit ...

    mehr
  • 07.10.2025 – 13:45

    POL-FR: Steinen: Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

    Freiburg (ots) - In dem Zeitraum zwischen Mittwoch, 01.10.2025, 18.00 Uhr bis Montag, 06.10.2025, 19.30 Uhr, brach eine unbekannte Täterschaft eine Balkontür auf, um in ein Einfamilienhaus in der Straße "Im Steinbrunnen" zu gelangen. Mehrere Räumlichkeiten wurden durchsucht. Über das Diebesgut liegen hier noch keine Erkenntnisse vor, da sich die Bewohner im Urlaub ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren