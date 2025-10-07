Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Steinen: Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

In dem Zeitraum zwischen Mittwoch, 01.10.2025, 18.00 Uhr bis Montag, 06.10.2025, 19.30 Uhr, brach eine unbekannte Täterschaft eine Balkontür auf, um in ein Einfamilienhaus in der Straße "Im Steinbrunnen" zu gelangen. Mehrere Räumlichkeiten wurden durchsucht. Über das Diebesgut liegen hier noch keine Erkenntnisse vor, da sich die Bewohner im Urlaub befinden.

Die Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat Lörrach übernommen und bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen oder anderer sachdienlicher Hinweise. Das Kriminalkommissariat ist unter der Telefonnummer 07621 176-0 (24 h) erreichbar.

Das Polizeipräsidium Freiburg bietet Hilfe zur Selbsthilfe an. Die Experten der kriminalpolizeilichen Beratungsstellen bieten interessierten Bürgerinnen und Bürger eine kostenlose, neutrale und professionelle Beratung zum Einbruchschutz an.

Nutzen Sie die Hilfe der Polizei und lassen Sie sich beraten.

Termine für dieses kostenlose Beratungsangebot können bei der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle unter 07621 1500-640 oder E-Mail freiburg.pp.praevention@polizei.bwl.de vereinbart werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell