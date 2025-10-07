Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Kappel: Dreister Fahrraddiebstahl - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Ein unbekannter Täter steht in Verdacht, am 06.10.2025, gegen 11:30 Uhr, in Freiburg-Kappel in betrügerischer Art und Weise ein fremdes Fahrrad erlangt zu haben.

Der Unbekannte habe am Tattag in der Bahnhofsstraße in Freiburg-Kappel an der Wohnanschrift einer 50-Jährigen geklingelt. Da diese zu diesem Zeitpunkt nicht zuhause war, öffnete ein anwesender Familienangehöriger. Dem gegenüber gab der Unbekannte an, das E-Bike der 50-Jährigen für eine vereinbarte Reparatur abholen zu wollen.

Aufgrund eines echten Schadens am Fahrrad ging der Angehörige von einem tatsächlichen Reparaturauftrag aus und händigte das E-Bike aus.

Anschließend wurde das Fahrrad in einen weißen Transporter mit Freiburger Zulassung geladen. Danach fuhr der Unbekannte mit seinem Fahrzeug und der Beute davon.

Der Wert des entwendeten Fahrrades ist bislang nicht bekannt.

Der Unbekannte wurde wie folgt beschrieben:

- männlich,

- ca. 55 Jahre alt,

- ca. 175cm groß und korpulent gebaut,

- hatte graubraune Haare,

- war bekleidet mit einer Weste mit gelb-grünen Streifen und einer schwarzen Hose,

- sprach scheinbar südbadischen Dialekt.

Der Polizeiposten Littenweiler (Tel: 0761 557560-0) hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Sachdienliche Hinweise werden rund um die Uhr vom Polizeirevier Freiburg-Süd (Tel.: 0761 882-4421) entgegengenommen.

