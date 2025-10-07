Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schönau/ Wembach: Fiat in der Felsenstraße beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Auf den eingezeichneten Parkplätzen in der Felsenstraße, Höhe Gebäude 1, wurde am Montag, 06.10.2025 zwischen 07.00 Uhr und 10.45 Uhr ein geparkter Fiat Freemont beschädigt. Vermutlich wurde der Sachschaden von rund 5000 Euro beim Rückwärtsfahren, von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer, verursacht. Aufgrund des Spurenbildes könnte es sich beim Verursacher um ein Fahrzeug mit einem grünen, landwirtschaftlichen Anhänger gehandelt haben. Der Polizeiposten Oberes Wiesental (07673/88900) sucht Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können.

md/tb

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell