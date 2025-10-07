PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schönau/ Wembach: Fiat in der Felsenstraße beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Auf den eingezeichneten Parkplätzen in der Felsenstraße, Höhe Gebäude 1, wurde am Montag, 06.10.2025 zwischen 07.00 Uhr und 10.45 Uhr ein geparkter Fiat Freemont beschädigt. Vermutlich wurde der Sachschaden von rund 5000 Euro beim Rückwärtsfahren, von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer, verursacht. Aufgrund des Spurenbildes könnte es sich beim Verursacher um ein Fahrzeug mit einem grünen, landwirtschaftlichen Anhänger gehandelt haben. Der Polizeiposten Oberes Wiesental (07673/88900) sucht Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können.

md/tb

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Thomas Batzel
Telefon: 07621 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 06.10.2025 – 15:56

    POL-FR: Wehr: Unfall unter Alkoholeinfluss- eine verletzte Person

    Freiburg (ots) - Am Samstag, 04.10.2025, gegen 23:15 Uhr fuhr eine 19-jährige Fiat-Fahrerin die Seebodenstraße in Richtung Schopfheimer Straße in Wehr. Aus noch nicht abschließend geklärter Ursache kam sie an der Einmündung zur Schopfheimer Straße ins Schleudern und kollidiert mit einem auf einer Verkehrsinsel stehenden Laternenmast. Dieser knickte um und der ...

    mehr
  • 06.10.2025 – 15:54

    POL-FR: Rheinfelden: Einbruch in Einfamilienhaus in Warmbach - Polizei sucht Zeugen

    Freiburg (ots) - In dem Zeitraum zwischen Donnerstag, 02.10.2025, 17.30 Uhr bis Samstag, 04.10.2025, 17.15 Uhr, verschaffte sich eine unbekannte Täterschaft über eine Terrassentür gewaltsam Zutritt in ein Einfamilienhaus in der Warmbacher Straße. Das Haus wurde von der unbekannten Täterschaft durchsucht. Über das Diebesgut liegen hier noch keine Erkenntnisse vor. ...

    mehr
  • 06.10.2025 – 15:52

    POL-FR: Steinen: Mehrere Gartenhütten aufgebrochen - Polizei sucht Zeugen

    Freiburg (ots) - Am Donnerstag, 02.10.2025 in dem Zeitraum zwischen 09.00 Uhr bis 20.30 Uhr, verschaffte sich eine unbekannte Täterschaft Zugang zu mehreren Schrebergärten in der Jahnstraße. Mehrere Gartenhütten wurden aufgebrochen und Gegenstände aus diesen entwendet. Die Ermittlungen hat der Polizeiposten Steinen übernommen und bittet um Mitteilung ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren