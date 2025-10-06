Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Einbruch in Einfamilienhaus in Warmbach - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

In dem Zeitraum zwischen Donnerstag, 02.10.2025, 17.30 Uhr bis Samstag, 04.10.2025, 17.15 Uhr, verschaffte sich eine unbekannte Täterschaft über eine Terrassentür gewaltsam Zutritt in ein Einfamilienhaus in der Warmbacher Straße. Das Haus wurde von der unbekannten Täterschaft durchsucht. Über das Diebesgut liegen hier noch keine Erkenntnisse vor.

Die Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat Lörrach übernommen und bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen oder anderer sachdienlicher Hinweise. Das Kriminalkommissariat ist unter der Telefonnummer 07621 176-0 (24 h) erreichbar. Das betreffende Einfamilienhaus befindet sich in der Warmbacher Straße zwischen den beiden Einmündungen zu der Straße "Am Hochgericht".

Das Polizeipräsidium Freiburg bietet Hilfe zur Selbsthilfe an. Die Experten der kriminalpolizeilichen Beratungsstellen bieten interessierten Bürgerinnen und Bürger eine kostenlose, neutrale und professionelle Beratung zum Einbruchschutz an.

Nutzen Sie die Hilfe der Polizei und lassen Sie sich beraten.

Termine für dieses kostenlose Beratungsangebot können bei der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle unter 07621 1500-640 oder E-Mail freiburg.pp.praevention@polizei.bwl.de vereinbart werden.

