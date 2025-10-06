Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Steinen: Mehrere Gartenhütten aufgebrochen - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 02.10.2025 in dem Zeitraum zwischen 09.00 Uhr bis 20.30 Uhr, verschaffte sich eine unbekannte Täterschaft Zugang zu mehreren Schrebergärten in der Jahnstraße. Mehrere Gartenhütten wurden aufgebrochen und Gegenstände aus diesen entwendet.

Die Ermittlungen hat der Polizeiposten Steinen übernommen und bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen oder anderer sachdienlicher Hinweise. Der Polizeiposten Steinen ist unter der Telefonnummer 07621 176-0 (24 h) erreichbar.

Noch ein Hinweis der Polizei:

Um zukünftige Vorfälle zu verhindern, möchten wir Sie bitten, einige präventive Maßnahmen zu ergreifen. Bitte entfernen Sie wertvolle Gegenstände aus Ihren Lauben/Gartenhütten und sichern Sie Ihre Hütten mit mechanischen Schlössern. Es ist auch ratsam, regelmäßig nach dem Rechten zu sehen, um sicherzustellen, dass sich keine unerwünschten Personen in Ihren Gärten aufhalten. Wir hoffen, dass diese Maßnahmen dazu beitragen, die Sicherheit in unseren Kleingärten zu erhöhen. Wenn Sie weitere Fragen haben, steht Ihnen der Polizeiposten Steinen unter der Telefonnummer 07621 176-145 (während den üblichen Bürozeiten) gerne zur Verfügung.

