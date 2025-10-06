Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Einbrüche in Keller und in Lagerräume in der Innenstadt

Freiburg (ots)

In dem Zeitraum zwischen Mittwoch, 01.10.2025, 09.00 Uhr bis Samstag, 04.10.2025, 11.00 Uhr, gelangte eine unbekannte Täterschaft gewaltsam in ein Kellerabteil in einem Mehrfamilienhaus in der Grabenstraße. Bei einem zweiten Kellerabteil blieb es beim Versuch. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts aus den Kellerabteilen entwendet.

Am Samstag, 04.10.2025, in dem Zeitraum zwischen 03.00 Uhr bis 06.00 Uhr, verschaffte sich eine unbekannte Täterschaft gewaltsam Zutritt zu Lagerräumen einer Gaststätte am Chesterplatz. Aus den Lagerräumen wurden unter anderem Alkoholika und zwei Bohrmaschinen entwendet.

