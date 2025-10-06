Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Münzautomaten in SB-Waschsalon aufgebrochen - Tatverdächtiger vorläufig festgenommen

Freiburg (ots)

Ein 19-jähriger Mann wird verdächtigt mehrere Münzautomaten in einem SB-Waschsalon in der Brombacher Straße aufgebrochen und das darin befindliche Bargeld entwendet zu haben. Ein Zeuge teilte der Polizei am Freitag, 03.10.2025, gegen 22.20 Uhr, einen jungen Mann mit, welcher in den öffentlich zugänglichen Räumlichkeiten eines SB-Waschsalons Münzautomaten aufbrechen würde und daraus das Münzgeld entnehmen würde. Der junge Mann habe die Örtlichkeit in Richtung Landschaftspark Grütt verlassen. Aufgrund einer guten Personenbeschreibung konnte der 19-Jährige Tatverdächtige im Rahmen der Fahndung tatsächlich im Landschaftspark Grütt festgestellt und vorläufig festgenommen werden. Das mutmaßlich entwendete Münzgeld konnte bei dem 19-Jährigen sichergestellt werden. Nach Beendigung der strafprozessualen Maßnahmen wurde der 19-Jährige auf freien Fuß entlassen.

