PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Münzautomaten in SB-Waschsalon aufgebrochen - Tatverdächtiger vorläufig festgenommen

Freiburg (ots)

Ein 19-jähriger Mann wird verdächtigt mehrere Münzautomaten in einem SB-Waschsalon in der Brombacher Straße aufgebrochen und das darin befindliche Bargeld entwendet zu haben. Ein Zeuge teilte der Polizei am Freitag, 03.10.2025, gegen 22.20 Uhr, einen jungen Mann mit, welcher in den öffentlich zugänglichen Räumlichkeiten eines SB-Waschsalons Münzautomaten aufbrechen würde und daraus das Münzgeld entnehmen würde. Der junge Mann habe die Örtlichkeit in Richtung Landschaftspark Grütt verlassen. Aufgrund einer guten Personenbeschreibung konnte der 19-Jährige Tatverdächtige im Rahmen der Fahndung tatsächlich im Landschaftspark Grütt festgestellt und vorläufig festgenommen werden. Das mutmaßlich entwendete Münzgeld konnte bei dem 19-Jährigen sichergestellt werden. Nach Beendigung der strafprozessualen Maßnahmen wurde der 19-Jährige auf freien Fuß entlassen.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 06.10.2025 – 15:39

    POL-FR: Schluchsee: Segelbootunfall

    Freiburg (ots) - Am Sonntag, den 05.10.2025, segelte ein 63-jähriger Mann auf dem Schluchsee. Womöglich durch aufkommenden Wind war das Segelboot gegen 15:20 Uhr umgekippt, sodass die Kielseite nach oben herausragte. Der Segler soll eigenständig aus dem Segelboot auf die nun offenliegende Kielseite geklettert sein. Anschließend konnte er durch die Besatzung des Rettungshubschraubers mittels Seilwinde gerettet und an ...

    mehr
  • 06.10.2025 – 15:29

    POL-FR: Efringen-Kirchen: Brand eines Gartenhauses

    Freiburg (ots) - Am Donnerstag, 02.10.2025, gegen 18.40 Uhr, wurde der Feuerwehr eine starke Rauchentwicklung und in der Folge eine brennende Gartenhütte in der Straße "Im Ölgarten" mitgeteilt. Ein sich in Vollbrand befindliches Gartenhaus konnte von der Feuerwehr gelöscht werden. In dem Gartenhaus soll sich eine Sauna sowie ein Whirlpool befunden haben. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 10.000 bis 20.000 Euro ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren