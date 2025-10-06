PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schluchsee: Segelbootunfall

Freiburg (ots)

Am Sonntag, den 05.10.2025, segelte ein 63-jähriger Mann auf dem Schluchsee. Womöglich durch aufkommenden Wind war das Segelboot gegen 15:20 Uhr umgekippt, sodass die Kielseite nach oben herausragte. Der Segler soll eigenständig aus dem Segelboot auf die nun offenliegende Kielseite geklettert sein. Anschließend konnte er durch die Besatzung des Rettungshubschraubers mittels Seilwinde gerettet und an Land gebracht werden. Der 63-Jährige wurde leicht verletzt und zur weiteren Abklärung ins Krankenhaus verbracht. Das Segelboot konnte durch einen ortsansässigen Segelverein geborgen werden. Der Sachschaden am Boot ist derzeit unbekannt. An dem Einsatz waren Rettungskräfte unter anderem mit einem Rettungshubschrauber, die freiwillige Feuerwehr, das DLRG, der ortsansässige Segelverein, sowie wie die Polizei beteiligt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

