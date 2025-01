Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Unfall zwischen Auto und Kind

Unverletzt blieb eine 11-Jährige am Donnerstag in Ulm.

Ulm (ots)

Gegen 7.15 Uhr fuhr die 39-Jährige mit ihrem Opel in der Sedanstraße in Richtung Haßlerstraße. Im Kreuzungsbereich Römerplatz stockte der Verkehr. Auf der Mittelinsel, Fußgängerampel Haßlerstraße, stand eine 11-Jährige mit ihrem Tretroller. Als für sie die Ampel grün zeigte, querte sie die Straße. Gleichzeitig fuhr die 39-Jährige mit dem abfließenden Verkehr los und übersah das Kind. Auto und Kind stießen zusammen. Die 11-Jährige wurde an der Unfallstelle vom Rettungsdienst untersucht und konnte dann unverletzt in die Obhut ihres Vaters übergeben werden.

+++++++ 0144378(TH)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell