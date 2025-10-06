PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-FR: Gemarkung Efringen-Kirchen: Brennender Pkw auf der Autobahn A 5

Freiburg (ots)

Am Freitag, 03.10.2025, gegen 15.45 Uhr, brannte ein Pkw auf der Autobahn A 5 bei Efringen-Kirchen. Ein 37-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Autobahn A 5 in Richtung Freiburg, als er kurz nach der Anschlussstelle Efringen-Kirchen auf dem Standstreifen anhielt, da es wohl im Motorraum seines Pkws zu einem Brand kam. Ersthelfer bekämpften den Brand mittels Feuerlöscher. Die Feuerwehr konnte den Brand vollends löschen. Als Ursache für den Brand wird ein technischer Defekt angenommen. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Es wurde niemand verletzt. Während des Feuerwehreinsatzes musste der rechte Fahrstreifen der Autobahn gesperrt werden.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

