Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Vogtsburg: Einbruch in Waldkindergarten

Freiburg (ots)

Vogtsburg-Burkheim: Unbekannte Einbrecher versuchten im Zeitraum von Donnerstag, 02.10.2025, 16:00 Uhr, bis Freitag 03.10.2025, 16:50 Uhr, in beide Tiny-Häuser des Naturkindergartens einzubrechen. In einem Fall gelang es der Täterschaft ein Fenster aufzuhebeln und einzudringen. Im Innern wurde Schränke geöffnet. Die Schadenshöhe steht derzeit noch nicht fest. Hinweise auf verdächtige Wahrnehmungen werden unter Tel.: 07667/91170 an das Polizeirevier Breisach erbeten.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeirevier Breisach
Tel.: 07667 9117-0
E-Mail: breisach.prev@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

