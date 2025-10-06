Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Brühl: Unbekannter greift 43-Jährige in der Straßenbahn an - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Samstag, den 04.10.2025, um ca. 09:00 Uhr soll ein unbekannter Mann eine 43-Jährige Frau in der Straßenbahn von Freiburg in Richtung Gundelfingen in Höhe der «Hornusstraße» mit Schlägen und Tritten angegriffen haben.

Die 43-Jährige war zuvor an der Haltestelle «Okenstraße» in eine Straßenbahn der Linie 3 gestiegen und fuhr in Richtung Gundelfingen. Ein bislang unbekannter Mann, der an selbiger Haltestelle einstieg wie die Frau, habe sie unvermittelt körperlich angegriffen. Der Unbekannte ließ beim Eintreffen an der Haltestelle «Hornusstraße» von ihr ab und verließ die Straßenbahn.

Die Geschädigte alarmierte anschließend die Polizei, welche den Sachverhalt vor Ort aufnahm und nach dem Tatverdächtigen fahndete. Eine auf die Beschreibung der Geschädigten passende Person konnte nicht festgestellt werden.

Der Gesuchte wurde wie folgt beschrieben:

- männlich, - Mitte 30 Jahre alt, - ca. 170cm groß, - hatte dunkle kurze Haare und trug einen drei-Tage-Bart, - soll deutsch gesprochen haben, - trug eine helle Jacke.

Das Polizeirevier Freiburg-Nord (Tel.: 0761 882-4221) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben.

nt

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell