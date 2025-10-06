PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Laufenburg: Zwei Einbrüche im Laufenpark

Freiburg (ots)

Gleich zweimal wurde am Wochenende im Laufenpark in Laufenburg eingebrochen.

Am Sonntagmorgen wurde der Polizei ein Einbruch in eine Bäckereifiliale gemeldet. Bislang unbekannte Täterschaft verschaffte sich in der Nacht gewaltsam Zutritt zur Filiale und entwendeten aus einer Kasse Bargeld in noch unbekannter Höhe. Der entstandene Sachschaden ist bislang noch nicht bekannt.

Am Sonntag, 05.10.2025, gegen 2:45 Uhr wurde der Polizei ein Einbruchsalarm in einen Lebensmittelmarkt im Laufenpark gemeldet. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich bislang unbekannte Täterschaft mit brachialer Gewalt Zutritt zum Objekt, öffneten dort mehrere Kassen und flüchteten vor Eintreffen der Einsatzkräfte. Die Höhe des erlangten Diebesguts und die Schadenshöhe sind bislang noch nicht bezifferbar. Nach bisherigen Ermittlungen scheint ein Zusammenhang zwischen diesen beiden Einbrüchen und den Einbrüchen in die Lebensmittelmärkte in Wehr und Bad Säckingen zu bestehen. Das Polizeirevier Bad Säckingen hat die Ermittlungen zu allen Einbrüchen übernommen und sucht Zeugen, die Hinweise zum Einbruch in die Bäckereifiliale oder zum Einbruch in den Lebensmittekmarkt geben können. Das Polizeirevier Bad Säckingen ist rund um die Uhr unter 07761 934 0 erreichbar.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

