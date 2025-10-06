PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Waldshut: Geparkte Autos bemalt

Freiburg (ots)

Am Samstag, 04.10.2025, im Zeitraum von 7:30 Uhr bis 9:30 Uhr wurden auf dem Parkplatz vor dem Krankenhaus in Waldshut mehrere geparkte Autos mit einem schwarzen Permanent-Marker bemalt. Bislang sind sechs betroffene Fahrzeuge bekannt. Eine Schadenshöhe kann bislang noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Waldshut- Tiengen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Verdächtiges auf dem Parkplatz beim Krankenhaus oder am Viehmarktplatz beobachtet haben. Außerdem werden weitere Geschädigten gebeten, sich beim Polizeirevier zu melden. Das Polizeirevier Waldshut- Tiengen ist rund um die Uhr unter 07751 8316 531 erreichbar

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

