POL-FR: Schopfheim/ Langenau: Wohnwagen beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Unbekannte beschädigten zwischen Samstag, 04.10.2025, 17.00 Uhr und Sonntag, 05.10.2025, 09.30 Uhr einen Wohnwagenanhänger. Dieser stand geparkt im Hof bei der Sporthalle in Langenau. Alle sieben Fenster des Anhängers wurden eingeschlagen, im Inneren die Heizung beschädigt und die Möbelstücke in Unordnung gebracht. Zudem wurde von außen mehrfach mit Holzpfählen in den Anhänger gerammt. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) sucht Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen im oben genannten Zeitraum im Bereich der Sporthalle gemacht haben. Diese werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Verbindung zu setzen.

