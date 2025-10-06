Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Wiehre: Entwendetes Fahrrad wieder aufgetaucht

Freiburg (ots)

Als ein 22-Jähriger am 01.10.2025 gegen 22:30 Uhr im Bereich Lorettostraße/Merzhauser Straße unterwegs war, erkannte er sein Fahrrad wieder, welches sich in dem Moment in Gebrauch durch einen jungen Mann befand.

Das Fahrrad wurde ihm wenige Tage zuvor gestohlen. Der Tatverdächtige wurde daraufhin bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Er gab den eingesetzten Kräften gegenüber an, das besagte Fahrrad angeblich am gleichen Tag erworben zu haben.

Es wird gegen ihn wegen des Verdachts der Hehlerei ermittelt. Der 22-Jährige konnte zweifelsfrei nachweisen, dass er der Eigentümer des Rades ist und es wurde ihm ausgehändigt.

