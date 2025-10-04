Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Streit zwischen Fahrradfahrern eskaliert - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

LKR EM

Am 02.10.2025 kam es in Höhe der Firma Färber in Emmendingen zu einem Vorfall, bei dem zwei Fahrradfahrer in Streit gerieten und es zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam. Im Zuge des Streits wurde mutmaßlich einer der Beteiligten körperlich verletzt. Der Vorfall ereignete sich gegen 17.20 Uhr und konnte von mehreren Passanten beobachtet werden.

Zur genauen Klärung des Ablaufs bittet die Polizei Zeugen, welche den Sachverhalt beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise abgeben können, sich mit dem Polizeirevier Emmendingen unter 07641/5820 in Verbindung setzen.

Stand: 10:00 Uhr

FLZ/as (RE/cl)

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell