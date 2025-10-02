POL-FR: Lörrach: Mutmaßlich stark alkoholisierter Radfahrer

Freiburg (ots) - Am Mittwoch, 01.10.2025, in dem Zeitraum zwischen 12.10 Uhr bis 13.20 Uhr, schlug eine unbekannte Täterschaft die Fahrzeugscheibe der Beifahrertür ein und entwendete einen Rucksack aus dem Pkw. Im Rucksack befanden sich eine Geldbörse, Identitätsdokumente sowie Bargeld. Der Pkw stand auf einem Parkplatz bei der Erholungs- und Freizeitanlage "Am Sohleck". Noch eine Empfehlung der Polizei: Jeder kann ...

mehr