POL-FR: Lörrach: Mutmaßlich stark alkoholisierter Radfahrer
Freiburg (ots)
Donnerstagnacht, 02.10.2025, gegen 00.20 Uhr, kontrollierte die Polizei in der Basler Straße, unweit des Grenzüberganges, einen 42-jährigen Radfahrer. Ein bei ihm durchgeführter Alkoholvortest ergab ein Ergebnis von etwa 3 Promille. Im Krankenhaus erfolgte eine Blutentnahme. Während der Durchführung der polizeilichen Maßnahmen konnte es der 42-Jährige nicht unterlassen einen Polizeibeamten zu beleidigen.
