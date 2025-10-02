PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Vorfahrtsverletzung in der Hauptstraße - zwei Pkws nicht mehr fahrbereit

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 01.10.2025, gegen 14.15 Uhr, kam es an der Kreuzung Hauptstraße / Danziger Straße zu einem Unfall zwischen zwei Pkws. Ein 30-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Danziger Straße und bog nach links in die Hauptstraße ein. Dabei übersah er einen von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten 35-jährigen Pkw-Fahrer. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Es sei niemand verletzt worden. Beide Pkws waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 16.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

